Carol Dartora: Bolsonaro estimula a irracionalidade nas pessoas, como o racismo

247 - A vereadora de Curitiba, capital do Paraná, Carol Dartora (PT) afirmou à TV 247 que o ato nacional pelo ‘Fora Bolsonaro Racista’ do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é um convite à racionalidade.

Para a parlamentar, Bolsonaro estimula a irracionalidade e, com isso, fomenta o racismo e a discriminação. “O Bolsonaro abre margem para que as pessoas tragam de volta uma coisa que precisa ser superada, que é a irracionalidade. É louco pensar isso, mas o Bolsonaro deu voz e incentiva a irracionalidade”.

“O racismo, o preconceito, a discriminação de raça são coisas irracionais. Elas não têm fundamento lógico, não estão baseadas em verdade, não têm nenhuma justificativa biológica, lógica para que a gente tenha o preconceito racial. É totalmente irracional. Se a gente usar um pouco a nossa racionalidade, vamos perceber que somos seres humanos, que o que nos diferencia são coisas mínimas, que é um pouquinho mais de melanina que um tem e o outro não na pele”, afirmou.

A vereadora, então, reforçou o convite para a participação do ato do próximo sábado: “e por que esse ‘Fora Bolsonaro’ e o Dia da Consciência Negra dialogam tanto nesse sentido? Porque o Bolsonaro é essa figura que tem plantado cotidianamente nas pessoas a irracionalidade. O que isso significa? Que ele incentiva que as pessoas não pensem”.

“Temos uma grande tarefa, como campo de esquerda, que é convocar as pessoas a racionalizarem novamente, a pensarem novamente. É o que nos torna humanos, é o que nos diferencia dos animais”, completou.

