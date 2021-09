Carrefour coloca diretor negro na área de segurança após morte de João Alberto no RS

Apoie o 247

247 - O Carrefour acabou com a terceirização na área de segurança e contratou um diretor negro para conduzir outras mudanças internas, como o uso de câmeras corporais no uniforme dos vigilantes. A multinacional fez as mudanças após o soldador João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos, ser espancado e morto por dois seguranças de uma unidade do supermercado em Porto Alegre (RS), em novembro de 2020.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a empresa também internalizou a função de agente de prevenção. Atualmente, as 100 lojas chamadas "hiper" no país não possuem mais funcionários terceirizados, disse a empresa. Nas menores, a internalização alcançou 20% do total.

Para promover ações de valorização da diversidade, o Carrefour assinou, em junho deste ano, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal gaúcho e as ONGs Educafro e Centro Santo Dias de Direitos Humanos.

