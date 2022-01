Carrinho infantil de menina de 7 anos é guinchado pela polícia em SC

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar de Itapoá, no Norte catarinense, apreendeu um carrinho infantil que transitava em uma das ruas da cidade no sábado (1º). O veículo é de uma criança de 7 anos, filha de Simone Franca. A família mora no Paraná, mas possui uma casa de praia no litoral catarinense, onde passava o réveillon. No brinquedo, além da menina, estava o pai dela, que segundo a mãe, fazia a condução do veículo. A reportagem é do portal G1.

Segundo a PM, a família já havia sido orientada a não transitar na rua com o veículo infantil. Ainda, conforme a polícia, o carro infantil foi guinchado "por não oferecer condições de segurança, não possuir documentação necessária e por ser 'dirigido' por pessoa não habilitada".

A polícia também informou que era a criança quem conduzia o carrinho no momento da abordagem e disse que o pai da menina vai responder criminalmente "por entregar o veículo a condutor não habilitado e menor de idade".

Segundo Simone, o pai da menina foi multado e teve a habilitação suspensa.

"Simplesmente ele [o policial militar] parou a gente e já foi chamando o guincho. Eu fui mostrar a nota fiscal e ele não quis ver", disse a Simone.

