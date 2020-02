Carros são riscados com suástica nazista em Curitiba

Cerca de 18 veículos, que estavam no estacionamento da sede do Santa Mônica Clube de Campo, teriam sido riscados com xingamentos e desenhos da suástica, o símbolo do nazismo de Adolf Hitler, neste fim de seman edit

247 - Cerca de 18 veículos, que estavam no estacionamento da sede do Santa Mônica Clube de Campo, teriam sido riscados com xingamentos e desenhos da suástica, o símbolo do nazismo de Adolf Hitler, neste fim de semana. As informações são de grupos de WhatsApp de sócios do Santa Mônica que dão conta sobre o ato de vandalismo, que foram confirmadas pela diretoria do Clube e pela Polícia Civil. A informação é do Portal Bem Paraná.

Esse não é o primeiro caso envolvendo o uso do desenho símbolo do nazismo em Curitiba, acrescenta a reportagem. No dia 19 de dezembro do ano passado, um adolescente foi flagrado ostentando o símbolo da suástica nazista em uma braçadeira na camiseta.

A reportagem tentou contato com a diretoria do Clube que, via assessoria enviou uma nota, lamentando o ocorrido. Afirma ainda estar tomando providências para apurar os responsáveis pelo ocorrido.

Veja a nota na íntegra:

O Santa Mônica Clube de Campo lamenta pelo ocorrido no estacionamento. Para apurar as informações, identificar e responsabilizar o(s) autor(es) dos fatos foi aberta uma sindicância interna envolvendo o departamento administrativo e a empresa de segurança que atende ao Clube.

Até o momento, o Clube trata a questão como ato puramente de vandalismo, sem informações sobre os autores ou de qualquer vinculação a algum outro interesse, já que os riscos nos carros ocorreram de forma aleatória. Também, é importante esclarecer que o ato não está sendo atribuído a qualquer pessoa que estivesse participando dos eventos que se realizavam nas áreas próximas ao setor de tênis.

Os esforços da diretoria estão concentrados na identificação do(s) autor(es) da ação de vandalismo para que seja(m) responsabilizado(s), além de envidar esforços para adoção de medidas para que tais atos não voltem a ocorrer.