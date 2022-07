Casal de ambientalistas sofre atentado a tiros em reserva natural de SC

Apoie o 247

247 - Um casal de ambientalistas foi alvo de um atentado a tiros em sua própria residência, localizada em uma área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) chamada "Santuário Rã-bugio" em Guaramirim, no norte de Santa Catarina.

Os disparos atingiram as placas que sinalizam a reserva natual e a residência de Germano Woehl Júnior e sua esposa, que estava sozinha em casa no momento. Apesar de não ter sido atingida, o marido relatou, em entrevista ao UOL, que o episódio a deixou traumatizada: "Ela ficou em pânico e está muito traumatizada até agora. Quando escuta barulho de moto se aproximando, corre em busca de abrigo e o som estrondoso dos tiros não lhe sai da cabeça."

O atentado ocorreu na última terça-feira (28) e veio à tona neste domingo (3), com a divulgação das imagens exibindo as marcas de tiros nas redes sociais. O ambientalista conta que, "por sorte", estava fiscalizando outras reservas no momento e, devido a isso, escapou de uma possível tragédia: "Essa foi minha sorte, porque senão eu estaria na linha de tiro. Ia atingir exatamente o local da mesa onde eu fico durante horas usando o computador."

De acordo com a reportagem do UOL, vizinhos relataram ter visto um homem deixar o local em uma motocicleta após o atentado. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu encontrar o suspeito. Germano, que dedica a vida à proteção da natureza, já havia denunciado um incêndio causado por um motoqueiro que atingiu 1 hectare de vegetação nativa em uma reserva natural: "O suspeito do atentado contra nós pode ser o mesmo. Uma moto de trilha foi vista no local quando começou o incêndio", refletiu.

