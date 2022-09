“Casamento é submissão”, diz mulher de Eduardo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Heloisa Bolsonaro foi uma das palestrantes no evento intitulado "Mulheres Pela Vida e Pela Família", organizado pela ala feminina do PL e que reuniu cerca de 4 mil apoiadoras de Jair Bolsonaro neste sábado (3), em Novo Hamburgo (RS), a 40 quilômetros de Porto Alegre. Além da esposa de Eduardo Bolsonaro, participaram a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a ex-ministra da Mulher, Damares Alves. Uma das organizadoras foi Denise Lorenzoni, mulher do ex-ministro e candidato ao governo do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni (PL).

Para Heloisa, que é cristã, a sociedade caminha distante de Deus. "Muitas pessoas perderam o significado do casamento".

Heloisa discorreu sobre o seu papel na atuação política do marido e definiu o matrimônio como “submissão”.

Ela contou que, quando ainda namorava, dizia para Eduardo que ele era inteligente e batalhador, e poderia fazer algo além da política, relata reportagem do portal Universa.

Hoje, diz envergonhar-se da proposta. "Percebi que é uma missão. E, se essa é a missão dele, é a minha também. Casamento é submissão", exclamou. “Seja submissa a um homem que é submisso a Deus, que é temente a Deus”, aconselhou em seguida.

"Não se engane, nenhuma mulher é insubmissa, independente e livre", acrescentou ainda, observando que sua frase poderia ser vista com espanto.

Heloísa também criticou o feminismo. Para ela, o movimento desvalorizou o lar, a vida humana e a figura masculina. "Precisamos de homem com testosterona, um homem masculino".

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.