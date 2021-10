Caso de racismo contra aluno mobiliza estudantes e ganha dossiê na UFRGS

Apoie o 247

247 - Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) entregaram à instituição um dossiê com denúncias de racismo contra Álvaro Hauschild, apontado como assediador e que seria doutorando de Filosofia na entidade. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

O estudante de Políticas Públicas da UFRGS Sérgio Renato da Silva foi alvo de ataques racistas por ser negro. A namorada dele, a psicóloga Amanda Klimick, de 23 anos, moradora de Porto Alegre (RS) é loura dos olhos verdes e chegou a ler uma mensagem que dizia "que vergonha", acompanhada de um emoji vomitando.

Em outras frases, Hauschild escreveu que negro "exala um cheiro típico", que "tem um cérebro programado para fazer o máximo de filhos que puder" e "consegue harmonizar bem na savana".

"Não foi só racismo", rebateu Amanda. "Foi uma quantidade gigantesca de absurdos, de crueldade, de machismo, de misoginia, de preconceito contra casais inter-raciais. É muito doloroso tudo que aconteceu. E imaginar que uma pessoa como ele está dentro de uma universidade, é um formador de opinião", complementou.

Segundo Renato da Silva, o que aconteceu foi uma afronta a toda uma raça. "Além do que aconteceu comigo, as novas denúncias contra ele colocam uma responsabilidade muito grande sobre a universidade, porque, a se confirmar a veracidade das informações, ela terá que expulsar o aluno", afirmou.

O doutorando afirmou que "tudo pode ser distorcido e jogado no ventilador para causar impacto e prejudicar a pessoa".

