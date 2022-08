Caso Kiss: entenda por que o júri foi anulado pela Justiça do RS

Julgamento terminou com o placar de dois votos a um para reconhecer a anulação do júri edit

Apoie o 247

ICL

247 - A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) anulou o júri que condenou os quatro réus do caso da boate Kiss, nesta quarta-feira (3), após acolher parte dos recursos das defesas. A reportagem é do portal G1.

O julgamento terminou com o placar de dois votos a um para reconhecer a anulação. Enquanto o relator, desembargador Manuel José Martinez Lucas, afastou as teses das defesas, os desembargadores José Conrado Kurtz de Souza e Jayme Weingartner Neto reconheceram alguns dos argumentos dos réus.

Especialistas explicam que as nulidades do processo alegadas pela defesa se referem a questões ligadas ao andamento e a procedimentos formais que devem ser respeitados durante o julgamento, e não são referentes ao mérito do processo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os principais apontamentos da defesa que foram levados em conta pelos desembargadores estão fatos como:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A escolha dos jurados ter sido feita depois de três sorteios, quando o rito estipula apenas um;

O juiz Orlando Faccini Neto ter conversado em particular com os jurados, sem a presença de representantes do Ministério Público ou dos advogados de defesa;

O magistrado ter questionado os jurados sobre questões ausentes do processo;

O silêncio dos réus, uma garantia constitucional, ter sido citado como argumento aos jurados pelo assistente de acusação;

O uso de uma maquete 3D da Boate Kiss, anexada aos autos sem prazo suficiente para que as defesas a analisassem.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.