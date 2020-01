Caso suspeito de coronavírus em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, é descartado

Em nota, a prefeitura de São Leopoldo informou que o paciente está com H1N1. Uma outra pessoa que apresentou febre após ter contato com o primeiro paciente já apresenta melhora edit

247 - O caso suspeito de coronavírus em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, foi descartado. O paciente está com H1N1, de acordo com nota da prefeitura da cidade.

Nesta terça-feira (28), o paciente teve material coletado, que foi enviado ao Laboratório Central do Estado (Lacen). Nesta quarta-feira (29), o laboratório confirmou que não há contaminação por coronavírus.

Uma outra pessoa que apresentou febre após manter contato com o paciente já apresenta melhora e será tratada com medicamentos para gripe H1N1.