Censura avança no país e escritora é ameaçada de prisão por livro de ficção

A censura avança cada vez mais no país. Segundo o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Época, “o Ministério Público de Santa Catarina processou uma advogada que publicou um livro em que um personagem seria inspirado num juiz de São José (SC), e ameaçou a escritora com prisão, caso divulgasse documentos sigilosos do caso”.

“Publicado em ebook pela advogada Saíle Barreto na semana passada, o livro Causos da comarca de São Barnabé tem como personagem o juiz Florisbaldo Mussolini”, relata o jornalista.

O jornalista também informa que, “segundo o MP, a advogada cometeu os crimes de calúnia, difamação e injúria contra o juiz Rafael Rabaldo Bottan, de São José (SC), cidade com 250 mil habitantes onde ela mora”.

