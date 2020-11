CEO do Ibope pede desculpa por pesquisa que apontava Manuela D'Ávila como vencedora em Porto Alegre

Em entrevista à Rádio Gaúcha, a diretora do instituto disse que a pesquisa "não foi boa" e que a instituição estuda os motivos do erro edit

Rebeca Borges, Metrópoles - A diretora do Instituto Ibope Inteigência, Márcia Cavallari, pediu desculpas pela pesquisa que apontou Manunela D’Àvilla (PCdoB), candidata à Prefeitura de Porto Alegre (RS), como líder das intenções de voto.

A candidata foi indicada como vencedora com 51% dos votos válidos, e o adversário, Sebastião Melo (MDB), com 49%. No entanto, neste domingo (29/11), Melo venceu a disputa com 54,58% dos votos.

Em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, a diretora do instituto disse que a pesquisa “não foi boa” e que a instituição estuda os motivos do erro. Segundo Márcia, o número de abstenções pode ter influenciado o erro na pesquisa, já que o Ibope não contabiliza abstenções no estudo.

