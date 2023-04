Cervejaria Santa Catarina vai encerrar sua unidade produtiva

Apoie o 247

ICL

247 - A Cervejaria Santa Catarina (CSC), proprietária das marcas Saint Bier, Coruja, Barco e Catarina, disse nesta quarta-feira (12) que vai encerrar as atividades em sua unidade produtiva no município de Forquilhinha, Sul do estado. O fechamento da unidade produtiva terá como consequência a demissão de 88 funcionários.

A empresa projeta a continuidade dos rótulos de Saint Bier, Coruja, Barco e Catarina por meio da cessão dos direito de uso.

De acordo com o diretor executivo da cervejaria, Bruno Braviano, "as marcas vão continuar vivas, porém com outra dinâmica de negócio, com a produção e a comercialização administradas por um concessionário".

A empresa informou que os desligamentos ocorrerão de forma gradativa nos próximos 60 dias.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.