Charge com crítica ao Tribunal de Justiça do RS é colocada na fachada da boate Kiss

A arte foi uma crítica à decisão do TJ gaúcho, que anulou o julgamento e soltou os envolvidos no incêndio na casa noturna edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) colocou nesta terça-feira (23) na frente da Boate Kiss uma charge de Carlos Latuff crítica ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), que, no começo de agosto, anulou o julgamento sobre a tragédia. Um incêndio na boate Kiss, na cidade de Santa Maria (RS), em 2013, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos.

A charge tem os dizeres "Concedo a liberdade aos réus!", com a figura de um juiz prestes a martelar uma mulher ajoelhada. Os familiares vestiam camisetas brancas com a mesma charge. Nas costas estava escrito “jamais nos curvaremos para tirania de toga“.

Como resultado da anulação do julgamento, os quatro réus Elissandro Callegaro Spohr, Marcelo de Jesus dos Santos, Mauro Hoffmann e Luciano Bonilha Leão tiveram a soltura concedida pelo Judiciário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elissandro havia sido condenado a 22 anos de prisão. Mauro, a 19 anos. Os dois cumpriam as penas na Penitenciária Estadual de Canoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luciano e Marcelo haviam sido sentenciados a 18 anos de prisão. Eles cumpriam a pena no Presídio Estadual de São Vicente do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Santa Maria (RS): Em resposta à decisão do TJ-RS que anulou o júri que condenou os quatro réus no caso da boate Kiss, um banner foi colocado na tarde de hoje na fachada da antiga casa noturna por familiares das vítimas do incêndio que matou 242 pessoas em 2013. pic.twitter.com/hsW8W0o9v4 — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) August 23, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.