Chuva provoca estragos, bloqueia vias e deixa 226 mil clientes do RS sem luz

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A chuva que atinge o Rio Grande do Sul neste domingo (14) provocou diversos estragos na região: estradas estão bloqueadas e casas sem serviços essenciais. Segundo balanços das concessionárias divulgados por volta das 20h neste domingo, 226 mil clientes do estado estão sem luz. Em Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE) informou que foi registrada falta de eletricidade em estações de bombeamento. As informações são do G1.

A maior parte dos pontos sem energia elétrica é da área atendida pela CEEE Equatorial, com 114 mil consumidores atingidos. De acordo com a empresa, a interrupção do serviço está mais concentrada na Região Metropolitana, Litoral e municípios da Região Carbonífera. Na área de concessão da RGE, são 112 mil clientes afetados. Os locais com mais casos são da Região Metropolitana.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: