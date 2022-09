Coach forja próprio sequestro para extorquir companheira e é preso em Florianópolis

Apoie o 247

247 - Um coach, de 38 anos, foi preso em Florianópolis (SC) por forjar o próprio sequestro para extorquir a companheira. Nesta quarta-feira (31), Cristian Tonin foi exonerado do seu cargo de assessor na prefeitura de Farroupilha (RS), segundo o Diário Oficial do município. A Polícia Civil informou que a prisão ocorreu na tarde desta quarta-feira, no Terminal Rodoviário Rita Maria, quando o suspeito embarcava para o estado gaúcho. As informações são do portal G1.

O responsável pela Delegacia de Roubos e Antissequestro de Santa Catarina, delegado Anselmo Cruz, acredita que o crime foi praticado recentemente. Em depoimento, o suspeito, que é coach de investimentos, disse que devia dinheiro a pessoas que se consultaram com ele.

Descoberta do crime

Tonin era considerado desaparecido em Farroupilha desde terça-feira (30). Ele foi localizado quando fez contato com a companheira, se passando por outra pessoa. Ela estava na delegacia dando depoimento sobre o desaparecimento quando recebeu o falso pedido de resgate.

O delegado relata que o homem usou outro número de telefone e um aplicativo de mensagens. "Não teve ligação e ainda não tinha falado os valores", disse.

Ele foi preso portando três armas de fogo, sendo duas pistolas e um revólver. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e de porte ilegal das armas de fogo.

