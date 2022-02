Coalizão Negra por Direitos aciona MP contra vereador bolsonarista que associou Lula e candomblé a demônio

Apoie o 247

247 - A Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 250 organizações e coletivos de pauta antirracista, acionou o Ministério Público do Paraná para que processe por racismo o vice-presidente da Câmara Municipal de Cascavel, vereador Romulo Quintino (PSC), por compartilhar notícias falsas e incitar o ódio contra religiões de matriz africana.

A ação, publicada pela Folha de S.Paulo, trata especificamente de um vídeo espalhado em grupos evangélicos de whatsapp que atribui ao ex-presidente Lula uma fala em que ele estaria afirmando ter relação com o demônio. A fala original de Lula, feita num encontro com representantes de religiões de matriz africana na Bahia, ocorreu em agosto de 2021, e foi editada para parecer que o político petista estivesse admitindo um pacto com o diabo.

Na versão original, no entanto, o ex-presidente diz: “ontem, quando eu cheguei, as mulheres jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo… como é que chama?! Xangô! E nas redes sociais do bolsonarismo, eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e que o demônio está tomando conta de mim. É uma campanha massiva, é uma campanha violenta, como eles sabem fazer, do mal, eles só sabem fazer isso”.

No conteúdo publicado pelo vereador, a fala foi cortada e reduzida, para passar outro entendimento: “Ontem, quando eu cheguei, as mulheres jogaram pipoca em mim e me entregaram um Xangô e uma relação com o demônio. Eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim”.

