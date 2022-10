Colégio anuncia demissão de professora que fez saudação nazista em sala de aula (vídeo)

Apoie o 247

247 - O Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa (PR), decidiu demitir a professora Josete Biral, filmada em sala de aula fazendo um gesto interpretado como uma saudação nazista, informa a Folha de S. Paulo.

Ela atua na instituição há quase 20 anos. A direção do colégio repudiou o ato, classificando-o como imprudência, descuido e um grande erro da professora, nas palavras da diretora-geral, irmã Edites Bet.

Bet afirmou que a docente será demitida.

À Folha, o advogado de Josete, Alexandre Jorge, declarou: "o posicionamento dela [Josete] é que não existiu qualquer gesto típico de saudação nazista. Foi no momento de descontração, no encerramento da aula, que se for se considerar gesto típico de alguma natureza seria saudação à bandeira e à pátria". Segundo Jorge, qualquer acusação ou imputação contra sua cliente sobre gesto nazista configura fato criminoso.

Em Ponta Grossa no Paraná uma professora faz saudação nazista na frente dos alunos pic.twitter.com/sXSpPIuF7R October 10, 2022

