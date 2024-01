Com mandato cassado e risco de se tornar inelegível, Dallagnol é escolhido pelo Novo como pré-candidato em Curitiba

Apoie o 247

247 - A nove meses das eleições municipais, o Partido Novo definiu oficialmente seu candidato para a corrida à prefeitura de Curitiba. Segundo o jornal O Globo, em um comunicado enviado a institutos de pesquisa em todo o país, a sigla solicitou que apenas o nome do ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) seja considerado nas pesquisas de opinião relacionadas à disputa eleitoral.

Dallagnol teve o mandato cassado em maio do ano passado com base na Lei da Ficha Limpa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) considerou que Deltan deixou o Ministério Público para evitar possíveis punições, mas a decisão não esclareceu se ele estaria impedido de concorrer nos próximos oito anos, ponto de discordância entre especialistas.

Nesta linha, o Novo optou por arriscar e investir para ver se a candidatura de Dallagnol será impugnada. Em caso de impedimento, há outros nomes que podem entrar na disputa, incluindo o da esposa de Deltan, Fernanda Dallagnol, e das vereadoras Amália Tortato e Indiara Barbosa, que também foram mencionadas como possíveis candidatas.

