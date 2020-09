Com o desemprego recorde, únicos protegidos no Brasil são os bancos, aponta Gleisi

Nesta sexta-feira, um estudo da FGV indicou uma tendência de aumento das demissões no Brasil e o IBGE registrou recorde no índice de desemprego no País desde o início da pandemia. "Resultado da falta de compromisso de Bolsonaro, que não protegeu empregos e nem empresas", escreveu Gleisi edit

247 - A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, repercutiu nesta sexta-feira (18) um estudo feito pelo Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) que mostra uma tendência de aumento de demissões no Brasil.

Também nesta sexta-feira, o IBGE registrou um recorde no índice de desemprego em agosto desde que a pandemia se agravou no País.

Pelo Twitter, Gleisi afirmou que no Brasil de Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes, os únicos protegidos são os bancos, que receberam amplo auxílio do governo durante 2020. "Estudo da FGV revela que 1 a cada 4 empresas do setor de serviços avalia demitir ou encerrar as atividades. Resultado da falta de compromisso de Bolsonaro, que não protegeu empregos e nem empresas na pandemia. Os únicos protegidos foram os bancos, com amparo de R$ 1,2 trilhão".

