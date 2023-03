Com salário de R$ 9,5 mil do Senado, Renan Bolsonaro se muda para Balnerário do Camboriú, “paraíso” dos milionários e de baladas

Apoie o 247

247 - Nomeado em um cargo no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), ex-secretário da Pesca de Jair Bolsonaro, o filho "04" do ex-presidente, Jair Renan Bolsonaro, não precisará dar expediente em Brasília. De acordo com O Globo, ele foi alocado no escritório de apoio do parlamentar na cidade catarinense de Balneário Camboriú. O local é conhecido pelas belas paisagens, endereços milionários e grandes baladas.



“Jair Renan, de 25 anos, teve a nomeação publicada na semana passada como assessor parlamentar, com remuneração bruta de R$ 9,5 mil (com descontos, o salário fica R$ 7,7 mil). Nas redes sociais, ele se define como estudante de direito e influencer”, destaca a reportagem de Lauriberto Pompeu.

A reportagem ainda relembra que em Brasília a vida de Renan também era luxuosa. Até o fim do ano passado, o filho mais novo do ex-presidente morava com a mãe, Ana Cristina Valle, em uma mansão no Lago Sul, região nobre do DF.

