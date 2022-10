Com um terço das urnas apuradas, Onyx Lorenzoni abre vantagem na liderança para governo do RS

A disputa pelo Senado no estado mostra o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), liderando com 46,35% edit

247 - Com 31,13% das urnas apuradas, Onyx Lorenzoni (PL) tem 39,39% das intenções de voto para o governo do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, está Eduardo Leite (PSDB), com 25,99%, enquanto Edegar Pretto (PT) aparece na cola, com 25,53%. Informações de 18h50 - horário de Brasília.

Senado

A disputa pelo Senado no estado mostra o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), liderando com 46,35%. Olívio Dutra (PT) tem 36,30% e ocupa o segundo lugar até o momento.

Presidência

Para a presidência da República, o RS coloca Jair Bolsonaro (PL) em primeiro lugar com 50,73% e o ex-presidente Lula (PT) aparece com 40,43% dos votos.

