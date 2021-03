Contêiner para armazenamento de corpos em hospital causa espanto em Porto Alegre

O contêiner foi providenciado após o necrotério do Hospital Moinhos de Vento atingir sua capacidade máxima edit

247 - A instalação de um contêiner para armazenar corpos de vítimas fatais da Covid-19 no Hospital Moinhos de Vento, o maior da rede privada de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, causou espanto em familiares de pacientes internados com Covid-19 na instituição.

O hospital passou também a controlar o fluxo de entrada, na chegada das emergências e nas UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) nesta quarta-feira (3). Sob condição de anonimato, funcionários do hospital disseram ao UOL que, dias atrás, "a correria era grande" no local.

O contêiner foi providenciado após o necrotério da unidade de saúde atingir sua capacidade máxima de armazenamento.

