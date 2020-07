Coronavírus avança intensamente sobre Regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil

Na primeira semana de junho, as duas regiões juntas eram responsáveis por cerca de 4% das novas mortes registradas a cada dia no País. Hoje, já representam quase 18% edit

247 - A epidemia do novo coronavírus tem se acelerado nas Regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil nas últimas semanas, de acordo com dados de mortalidade divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta terça-feira (14) em reportagem no jornal Estado de S.Paulo.



Segundo a reportagem, uma série de indicadores mostra como a covid-19 começou a afetar de forma mais intensa as Regiões Sul e Centro-Oeste, que até agora pareciam ter sido poupadas de epidemias locais em grande escala por conta de terem adotado medidas de isolamento social desde o início da pandemia no país, mas que não se sustentaram com o decorrer do tempo.

Na primeira semana de junho, as duas regiões juntas eram responsáveis por cerca de 4% das novas mortes registradas a cada dia no País. Hoje, já representam quase 18%. Essa dinâmica de crescimento fica ainda mais evidente ao comparar a curva de evolução da doença no Sul e no Centro-Oeste com as demais regiões do País.

