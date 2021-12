Corpo de jovem que foi obrigada a cavar própria cova é velado neste domingo

Apoie o 247

247 - O corpo da jovem Amanda Albach, de 21 anos, está sendo velado no Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã deste domingo (5). O sepultamento deve acontecer no final da manhã, de acordo com os advogados da família. A reportagem é do portal G1.

O corpo da jovem foi liberado pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Santa Catarina neste sábado (4), após um familiar realizar o reconhecimento da vítima, segundo o advogado Michael Pinheiro.

A Polícia Civil chegou ao local após a prisão temporária de três suspeitos, dois homens e uma mulher. Eles foram detidos em Canoas (RS), na quinta (2).

A mulher, segundo a polícia, era amiga de Amanda.

A denúncia do desaparecimento chegou à polícia catarinense no dia 19 de novembro, quando foram iniciadas as diligências. Nas redes sociais de Amanda, a última publicação que a polícia encontrou foi do dia 13 de novembro. Era uma foto na Praia do Canto, em Imbituba, no Sul catarinense.

