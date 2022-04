"Covarde", diz Pimenta sobre Bolsonaro após insinuação de convite a militares para um golpe no País

"Sabe que perderá as eleições", afirmou o deputado do PT-RS edit

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) apontou covardia em Jair Bolsonaro, após o convite feito a militares para um golpe no Brasil.

"O covarde: Bolsonaro insinuou convite a militares para golpe em cerimônia fechada de posse do ministro da Defesa. Ele tenta criar um clima de instabilidade democrática por um único motivo: sabe que perderá as eleições", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro participou, nessa sexta-feira (1), de uma cerimônia em que insinuou aos comandantes e generais de todo o país um convite para um golpe de Estado.

"Vivemos um momento onde há decisões e em última análise fogem do campo político e vem pro campo militar", disse Bolsonaro.

Na quinta-feira (31), data que marcou os 58 anos do golpe no Brasil, Bolsonaro exaltou a Ditadura Militar (1964-1985).

Ele tenta criar um clima de instabilidade democrática por um único motivo: sabe que perderá as eleições. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) April 2, 2022

