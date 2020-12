Covid-19: Governo do Paraná restringe consumo e venda de bebidas alcoólicas

O governo do Paraná, comandado Ratinho Júnior, publicou um novo decreto que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 23h às 5h edit

247 - O governo do Paraná publicou um novo decreto na noite desta quinta-feira (3) que proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 23h às 5h, assim como em qualquer estabelecimento comercial. O documento é válido por 15 dias, podendo ser prorrogado.

A proposta proíbe a realização de confraternizações e eventos presenciais com mais de dez pessoas. Crianças de até dez anos estão excluídas dessa contagem. Ações sem contato físico, incluindo o modelo drive in, estão liberadas.

As novas medidas restritivas foram elaboradas em conjunto com as 29 cidades que formam a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec).

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) havia informado que no SUS a taxa de ocupação de UTI por Covid-19 é de 92% na região leste do Paraná, que engloba Curitiba, região metropolitana e Paranaguá. Em todo o Estado, o índice é de 83%.

Em outubro, a capital paranaense teve uma média de 300 por dia, número que foi para 1.302 na terça-feira passada (1), com 13 mortes pela doença. A taxa de transmissão está em 1,22, ou seja: 100 pessoas com a doença transmitem para outras 122, o que indica uma aceleração da pandemia.

O conhecimento liberta. Saiba mais