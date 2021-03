Covid-19: Procurador-geral de Santa Catarina diz que Estado tem “corredor da morte”

247 - O procurador-geral do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), Fernando Comin, lamentou a situação crítica da pandemia da Covid-19 em Santa Catarina e em outros estados, após reunião com o governo do Estado e com integrantes de outros órgãos de controle.

Ele pede que os governos ajam em duas frentes, porque só a vacinação não vai salvar vidas neste momento. “Santa Catarina tem 261 pessoas na fila para um leito de UTI e muitas morrerão na fila de espera. Elas já estão morrendo”, alertou.

“Na quarta-feira (24) da semana passada, eram 30 pessoas na fila. Ontem (segunda, dia 1º), 261. O MP é o porta-voz dessas famílias que têm parentes no ‘corredor da morte’”, lamentou.

Auxílio do governo federal

Segundo ele, o governo federal poderia auxiliar, se viabilizasse formas de aquisição de vacinas de forma direta por parte dos estados e dos municípios, medida que já foi autorizada pelo STF.

“O momento é de união de esforços e temos que deixar de lado eventuais conflitos do pacto federativo. União, estados e municípios devem agir em conjunto e somos favoráveis a abertura para a aquisição de estados e municípios”, propõe.

