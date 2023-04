Creche de Blumenau alvo de ataque retoma aulas nesta segunda-feira; Confira as mudanças no local

Apoie o 247

247 - Após 12 dias do trágico ataque que resultou na morte de quatro crianças e ferimentos em outras cinco, as aulas foram retomadas nesta segunda-feira (17) no Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, localizado em Blumenau. Desde o ocorrido em 5 de abril, pais, professores e moradores da cidade uniram-se em um mutirão para reformar a área interna e externa da creche. Entre as mudanças realizadas, destaca-se o levantamento do muro e a modificação da fachada da unidade, que é particular e atende mais de 200 crianças com idades entre 4 e 7 anos.

De acordo com o G1, além disso, as aulas na rede municipal de Blumenau também foram retomadas nesta segunda-feira, com 128 unidades escolares recebendo vigilantes armados, totalizando 500 profissionais. Outras medidas de segurança, como a implementação de botões de pânico, também estão sendo adotadas na cidade como forma de prevenir futuros incidentes.

