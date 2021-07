Criança adquire anticorpos contra o coronavírus pela amamentação, aponta exame

A fisioterapeuta Maryucha Miranda de Oliveira, de 38 anos, recebeu as duas doses da vacina da AstraZeneca e continuou amamentando o filho. Os dois são do município de Tubarão (SC) edit

247 - Um exame mostrou que uma criança de 2 anos e 2 meses adquiriu anticorpos contra o coronavírus por meio da amamentação. A fisioterapeuta Maryucha Miranda de Oliveira, de 38 anos, recebeu as duas doses da vacina da AstraZeneca e continuou amamentando o filho. Os dois são do município de Tubarão (SC).

"Foi comprovado a importância da amamentação e da vacina. Uma vacina com duas pessoas imunizadas", afirmou a mãe. As informações são do portal G1.

Segundo a médica infectologista, Carolina Ponzi, "as vacinas induzem formação de anticorpos para a proteína Spike, que está presente em todas as variantes”. “Mas é importante que se saiba que um teste de anticorpos neutralizantes não é indicado para saber se a pessoa respondeu a vacina ou não, se está imune ou não. O nosso sistema imune é muito mais que isso", disse.

De acordo com o secretário de Saúde de Tubarão, Daisson José Trevisol, a Secretaria de Saúde do município segue acompanhando o caso e deve notificar a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) sobre a descoberta.

"Foi confirmado. Houve a transferência de anticorpos da mãe para o filho pela amamentação, não tem outra possibilidade", disse o secretário de Saúde de Tubarão.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.