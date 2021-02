Criança de 6 anos é encontrada amarrada pelo tornozelo no muro de casa

O caso aconteceu em Paranavaí, noroeste do Paraná. O Conselho Tutelar disse que o menino estava naquela situação há pelo menos dois dias edit

247 - Agentes de Guarda Municipal de Paranavaí, noroeste do Paraná, encontraram, na tarde dessa terça-feira (23), uma criança de 6 anos com o tornozelo amarrado por um fio. O menino também estava com marcas de agressão nas costas e nos braços. Vizinhos viram a cena e denunciaram o caso à Guarda Municipal. O Conselho Tutelar disse que o menino estava naquela situação há pelo menos dois dias.

A mãe, 34 anos, estava em casa na hora do flagrante e disse aos guardas municipais que amarrou o filho para ele não ficar na rua. As informações foram publicadas pelo portal G1.

A mulher foi presa e levada à Delegacia da Polícia Civil. Ela foi autuada por lesão corporal, maus-tratos e ameaça.

A criança, assim como a filha mais nova da mulher, que tem 1 ano, foram entregues à avó materna. O órgão pedirá a destituição de guarda.

