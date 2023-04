Crianças feridas em ataque a creche em Blumenau estão bem e devem receber alta até quinta (6)

Apoie o 247

247 - A prefeitura de Blumenau-SC se pronunciou oficialmente na tarde desta quarta-feira e informou que as quatro crianças que ficaram feridas no atentado à creche Cantinho Bom Pastor estão bem. De acordo com a vice-prefeita da cidade, Maria Regina Soar, as crianças devem ser liberadas em até 24 horas.

“Nós temos quatro crianças sendo acompanhadas e atendidas pelo hospital Santo Antônio. Recebi agora o boletim delas. Todas estão em sala de recuperação anestésica, mas, ao final do dia, todas serão liberadas para o leito de enfermaria. Prevista para alta médica para as próximas 24 horas”, disse Maria Regina em coletiva de imprensa à jornalistas.

>>> Lula convoca ministérios da Educação, da Justiça e dos Direitos Humanos para traçar plano de segurança nas escolas

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o homem de 25 anos que invadiu a creche matando quatro crianças entre quatro e sete anos e deixou outras quatro feridas, já tinha passagem pela polícia e chegou na escola em uma moto.

O criminoso teria pulado o muro para atacar as crianças a machadinhas, aleatoriamente. O homem só interrompeu o massacre após as professoras reagiram e ele pular o muro novamente para a rua.

O governo Lula se pronunciou oficialmente nesta quarta-feira (5) a respeito do bárbaro assassinato de quatro crianças e pretende criar um “decreto interministerial para instalação de grupo de trabalho a fim de elaborar uma política nacional de combate à violência nas escolas”.

