Criminosos assaltam Banrisul, em Porto Alegre

247 - Criminosos armados assaltaram a agência do Banrisul, localizada no bairro Sarandi, zona norte de Porto Alegre. Segundo reportagem do portal Zero Hora, A ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira (7). Os ladrões deixaram a agência por volta das 10h30min.

De acordo com a Brigada Militar, os bandidos abriram um buraco na parede do banco, a partir do prédio vizinho, onde funciona um restaurante. Eles permaneceram no local aguardando a chegada dos funcionários. Quando os primeiros trabalhadores chegaram ao banco, foram rendidos. Os cerca de 10 reféns, incluindo clientes, foram trancados em um banheiro da instituição bancária.

Sobre a fuga dos assaltantes, o delegado diz que eles saíram pelo restaurante — o prédio tem uma garagem para uma rua paralela à Assis Brasil. Eles levaram dinheiro do cofre e dos caixas eletrônicos e armas dos vigilantes.

