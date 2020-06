Curitiba triplica número de casos de coronavírus em menos de um mês

A capital paranaense triplicou o número de casos da Covid-19 em menos de um mês, e registrou 3.298 confirmações, além de 116 mortes. De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, "o colapso do sistema de saúde está no horizonte" edit

247 - Curitiba triplicou o número de casos confirmados do coronavírus em menos de um mês. A capital paranaense registrou 3.298 casos da Covid-19 e 116 mortes na terça-feira (23). De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, "o colapso do sistema de saúde está no horizonte". "Se a sociedade curitibana não colaborar, teremos problemas. Tem um grupo negando a gravidade da pandemia", afirmou. Os relatos foram publicados no portal G1.

Antes de triplicar o número de confirmações, a capital paranaense levou praticamente dois meses e meio para ultrapassar a marca de mil casos confirmados, em 28 de maio.

A cidade reabriu shoppings e centros comerciais, no fim do mês passado. A chegada da onda de casos no inverno também impulsiona as infecções respiratórias.

Nessa terça-feira (23), 75% dos 223 leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) em Curitiba estavam ocupados. "Não é só ter leito. Conversando com outros estados, de 12% a 25% dos profissionais podem chegar a ficar afastados. Esse recurso é finito", diz.

De acordo com a secretária, estão previstas ao menos mais duas ampliações de número de leitos de UTI. Até 30 de junho, devem ser ativados 71 leitos. Outros 68 têm previsão de entrar em funcionamento até 15 de julho.

A titular da pasta também aponta a preocupação com a população idosa da capital, porque mais de 80% das mortes por Covid-19 são de pessoas acima dos 60 anos. "Curitiba tem mais de 30 mil moradores acima dos 80 anos. Tem população mais velha expressiva, e problemas de saúde surgem com a idade", disse.

