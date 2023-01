Curtindo badalada praia, dois vereadores no Paraná votaram pelo aumento dos próprios salários

Num completo ambiente descontraído de Praia, guarda-sol e beira-mar, dois vereadores de Jataizinho, no norte do Paraná, foram defender o próprio aumento edit

247 - Dois vereadores de Jataizinho, no norte do Paraná, discutiram e votaram pelo aumento dos próprios salários, nesta segunda-feira (16) num clima de muito sol e maresia, nas areias da praia. Antônio Brandão (PDT) e Bruno Barbosa (Cidadania) participaram da sessão enquanto estavam em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina, a cerca de 630 km da Câmara Municipal. As informações são do portal Banda B.

Logo no início da sessão, que durou pouco mais de 22 minutos, a dupla chegou a ser fotografada por um colega da Câmara Municipal de Jataizinho enquanto a vídeo-chamada era transmitida em uma televisão.

Em seguida, um dos parlamentares aparece lendo um versículo bíblico para dar início à votação, e Antônio e Bruno são vistos interagindo com outras pessoas na praia. Cerca de três minutos depois do início da transmissão, Brandão é visto bebendo algo em um copo térmico. Bruno, que chega a mudar a posição do celular para que o colega deixasse de aparecer, aponta para o parlamentar e ri.

