Dada como morta, Manuela D’Ávila é mais uma vítima de alteração no sistema do SUS

247 - A ex-deputada federal e ex-candidata a prefeita de Porto Alegre Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) foi vítima, assim como Guilherme Boulos (PSOL) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), de alterações em seu cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS).

Pelas redes sociais nesta terça-feira (20), Manuela contou que no dia em que foi se vacinar contra a Covid-19, seus dados não foram encontrados no sistema, visto que ela constava como morta.

“Fizeram registro manual e disseram que ia demorar mais tempo para constar no Conecta SUS. Depois me lembrei do ataque hacker em que haviam mudado meu nome e de meu pai. Pois bem, aí está: eles me mataram depois do primeiro turno da eleição de 2018”, falou.

No dia em que fui me vacinar contra covid-19, fiquei algumas horas na fila emocionada. Quando foram preencher meu cadastro não encontraram meus dados. Imaginei que podia ser algo relacionado à legislação sobre figuras politicamente expostas. — Manuela (@ManuelaDavila) July 20, 2021

Tenho uma notícia para dar: estou vivinha da silva e na luta apesar das ameaças permanentes que fazem. Vamos ver o Brasil feliz novamente ❤️ — Manuela (@ManuelaDavila) July 20, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.