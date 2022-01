Daiana dos Santos, Vereadora de Porto Alegre, denuncia à polícia ameaças de morte

Apoie o 247

Metrópoles - A vereadora de Porto Alegre Daiana Santos (PCdoB) contou nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), que voltou a receber ameaça de morte por e-mail na segunda-feira (17). Ela destacou que o texto trazia conteúdo racista e homofóbico e foi mais agressivo que os ataques sofridos anteriormente.

“Tem sido mais constante e com conteúdo cada vez mais intimidador. O tom é mais violento do que nas outras vezes. Por que o ódio a esses cinco corpos negros que ocupam um lugar na Câmara [em referência aos membros da bancada negra]? São negros, mulheres e membros da comunidade LGBTQIAP+, isso tem que ficar muito objetivo. Nós somos minorias e estamos representados aqui de forma legítima”, afirma a vereadora.

A parlamentar compartilhou que foi necessário mudar a rotina por conta das ameaças, que foram denunciadas à Polícia Civil.

“Não estou mais dormindo na minha casa, tive que alterar minha rotina, mudar uma série de coisas no meu dia a dia, até por segurança da minha família. Tenho certeza que esses ataques se devem à minha atuação”, diz.

Ela reforça a importância do apoio institucional como base do combate aos ataques. “Não nos sentimos seguros para transitar no espaço interno da Câmara de Vereadores, imagina em ações na rua. Isso é também uma responsabilidade da Casa, pois são ataques a parlamentares. O prefeito Sebastião Melo, por exemplo, não se mobilizou nem se manifestou sobre nenhuma das nossas denúncias, e acho que isso tem uma representatividade grande”, cobra.

