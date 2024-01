Dallagnol compartilha discurso de Milei e é massacrado nas redes

Internautas recordaram as ilegalidades do ex-procurador na Lava Jato e cobraram a prisão dele edit

247 - Internautas detonaram o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) após o ex-procurador da Operação Lava Jato compartilhar na rede social X o discurso feito pelo presidente argentino, Javier Milei, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

"Quem dera fosse um fato, mas o que acontece é que temos uma direita extrema que adora moinhos de vento pra disfarçar a entrega de riqueza para os 0,01% e deixar o povo na miséria como já vemos na Argentina", escreveu um perfil. Outra pessoa cobrou a prisão do ex-procurador e citou o Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

continua após o anúncio

Um internauta ironizou Dallagnol e sugeriu que o ex-deputado poderia ser técnico da Seleção Brasileira e combinar ilegalmente alguns resultados com o árbitro. De acordo com a Vaza Jato, o ex-procurador e o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), ex-juiz da Lava Jato, combinavam sobre formas de se elaborar denúncias, que devem ser feitas apenas por promotores, para, em seguida, o magistrado decidir se denuncia ou absolve a pessoa investigada.

Quem dera fosse um fato, mas o que acontece é que temos uma direita extrema que adora moinhos de vento pra disfarçar a entrega de riqueza para os 0,01% e deixar o povo na miséria como já vemos na Argentina January 17, 2024

Papudaaaaaaa já! January 17, 2024





É verdade isso aqui DD? pic.twitter.com/uMwWllR0cr January 17, 2024

Que papo furado é este. January 17, 2024

