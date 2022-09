Dallagnol é condenado por usar redes sociais para fazer propaganda antecipada contra Lula

Apoie o 247

Agenda do Poder - A ministra Maria Claudia , do Tribunal Superior Eleitoral, condenou o candidato a deputado federal pelo Paraná e ex-procurador Deltan Dallagnol por propaganda antecipada negativa contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O candidato ao Senado pelo mesmo estado Paulo Eduardo Martins também foi condenado.

As informações são do G1.

A ministra determinou que cada um pague multa de R$ 5 mil reais à Justiça Eleitoral. Bucchianeri mandou ainda que redes sociais retirem o conteúdo do ar em 48 horas.

O caso se refere a um vídeo publicado em abril deste ano – ainda no período da pré-campanha – por Dallagnol no Instagram e, posteriormente, publicado por Martins no Twitter.

Segundo a campanha do candidato petista, o material contém “trechos descontextualizados em ofensa à imagem” de Lula.

Com 2 minutos e 12 segundos, o material apresenta fragmentos de depoimentos de testemunhas colhidos de audiência da Operação Lava Jato, além de falas e imagens em que o ex-presidente se manifesta sobre o coronavírus e sobre a política de repressão a atos infracionais cometidos por adolescentes. Todo material foi editado tendo como música de fundo o jingle de campanha “Lula Lá”.

Para a ministra, o material tem a “inequívoca conotação eleitoral”.

“Os próprios comentários feitos pelo representado Deltan Dallagnol, ao compartilhar a mídia ora impugnada em seu perfil pessoal no Instagram, explicitam a repercussão inequivocamente eleitoral daquela postagem, muito embora o prazo oficial para campanhas ainda não tivesse sido iniciado: ‘Muito emocionante o ‘novo’ jingle da campanha do Lula. Assistam!'”, pontuou a ministra.

“Também assim os comentários de Paulo Eduardo Lima Martins, ao compartilhar a mesma mídia em seu perfil pessoal no Twitter: ‘É preciso reconhecer. Esse jingle/clipe do Lula transmite exatamente o conteúdo e o significado da candidatura do Luiz Inácio à presidência. Faça justiça social, combata a ignorância, compartilhe o vídeo'”, completou.

Para Bucchianeri, o contexto das publicações revela a intenção de fazer com que eleitores não votem no ex-presidente, o que aponta natureza eleitoral do conteúdo.

“O contexto das postagens questionadas (e a própria investigação em torno do contexto em que praticado o comportamento tido como eleitoralmente prematuro foi tida como possível e necessária nos mencionados precedentes firmados para este pleito eleitoral, quando em análise atos de pré-campanha) revelam claríssima intenção de demover o eleitor de optar futuramente por determinada candidatura, mediante a propagação de conteúdo claramente negativo e tipicamente eleitoral”, disse a ministra.

Na decisão, Bucchianeri afimou que Dallagnol e Martins “queimaram a largada”:

“[…] Antes do período oficial, compartilharam clara propaganda eleitoral negativa, em contexto revelador de pedido de não voto, o que viola a jurisprudência desta Corte Superior para as presentes eleições”, completou.

