Dallagnol é enquadrado na Lei da Ficha Limpa e tem candidatura indeferida pelo TRE

Pedido de registro da candidatura foi negado por unanimidade pelo fato do ex-procurador ter sido condenado no escândalo da farra envolvendo diárias e passagens da Lava Jato

247 - Candidato a deputado federal pelo Podemos e ex-chefe da Operação Lava Jato - que destruiu empresas brasileiras para perseguir adversários políticos - o ex-procurador Deltan Dallagnol teve o pedido de registro de sua candidatura indeferido nesta sexta-feira (16) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná.

O pedido foi negado por unanimidade pelo fato do ex-procurador ter sido condenado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a ressarcir os cofres públicos em cerca de R$ 2,7 milhões no escândalo da farra envolvendo diárias e passagens da Lava Jato. Ele ainda responde a um processo administrativo disciplinar referente ao caso.

Como Dallagnol ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o seu nome deverá aparecer nas urnas eletrônicas do Paraná. Caso a Corte mantenha o indeferimento após as eleições, os votos no ex-procurador serão anulados.

