Dallagnol sobe ao plenário e ataca o 247 por postagem inadequada que ficou poucos minutos no ar e foi imediatamente excluída

Apoie o 247

ICL

247 – O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) subiu ao plenário da Câmara dos Deputados para atacar o Brasil 247 após a exclusão de uma postagem do cordelista José Pessoa Araújo, intitulada "Cadeia é pouco para Moro e Dallagnol".

Em todos os artigos de opinião publicados no Brasil 247, há a expressa manifestação de que "o artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista". A despeito disso, os termos utilizados pelo colunista foram considerados inadequados pela direção do Brasil 247 e o artigo foi imediatamente excluído, bem como o perfil do colunista no site, para que outros artigos do mesmo autor não sejam mais publicados:

Obrigado pelo alerta. O artigo de opinião foi imediatamente deletado e o autor não publicará mais artigos neste site. https://t.co/oUcC3ftz7N — Brasil 247 (@brasil247) March 29, 2023

Ao subir ao plenário, após a exclusão do texto, Dallagnol tentou associar o texto a um suposto plano do crime organizado para assassinar autoridades públicas:

Em ofício encaminhado à 13a Vara de Curitiba, o Ministério Público Federal não apontou indícios de crime e pediu o arquivamento do caso "Moro-PCC", o que foi negado pela juíza Gabriela Hardt.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.