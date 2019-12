Daniel Guerra, prefeito de Caxias do Sul, sofre impeachment

Vereadores de Caxias do Sul acataram três das quatro denúncias realizadas contra Daniel Guerra; presidente da Câmara assume a Prefeitura edit

247 - A Câmara Municipal de Caxias do Sul aprovou neste domingo (22), o impeachment do prefeito Daniel Guerra (Republicanos). Segundo informações da Rádio Guaiabá, os vereadores acolheram três das quatro denúncias realizadas contra o chefe do Executivo.

Daniel Guerra foi considerado culpado por impedir a realização de dois eventos em áreas públicas de Caxias. Um deles foi a bênção dos freis capuchinhos na Praça Dante Alighieri, o outro foi a Parada Livre, impedida de acontecer na Rua Marquês do Herval, junto à praça. Além disso, o prefeito teria ignorado um parecer do Conselho Municipal de Saúde, que era contrário à gestão compartilhada, por meio da transformação do Pronto Atendimento 24 Horas em Unidade de Pronto Atendimento Central.

O ex-vice-prefeito, Ricardo Frabris de Abreu, foi o autor do pedido de cassação. O presidente da Câmara, Flavio Cassina (PTB), assume, interinamente, a Prefeitura.

“Hoje se materializou o maior ataque à democracia. Buscaremos o que é de direito da população nos diversos remédios judiciais”, sustentou o prefeito impedido.