De olho na reeleição, Ratinho Jr. tenta conciliar o apoio do PL e do Podemos

247 - Candidato à reeleição, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) vem tentando evitar um racha em sua base de apoio - formada pelo MDB, PSB, Progressistas, PL e Podemos - em função dos interesses de partidos aliados no plano nacional. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, Ratinho Jr. busca conciliar o apoio do PL, partido de Jair Bolsonaro, e do Podemos, legenda do ex-juiz Sérgio Moro, declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato.

Ao mesmo tempo em que tenta manter o apoio da base aliada à sua reeleição, Ratinho Jr. também emitindo sinais de que poderá apoiar a reeleição de Bolsonaro. “No entanto, além do Podemos de Moro, o PSD também tem um projeto nacional – o partido considera lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG), na corrida presidencial”, ressalta a reportagem.

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) disse que não vê maiores problemas em relação à campanha nacional, mas espera que a aliança encabeçada pelo governador apoie a sua disputa pela reeleição. “Ou a aliança se concretiza com lealdade de ambos os lados – um candidato do PSD ao governo e um candidato do Podemos ao Senado – ou a aliança se desfaz”, condicionou.

O PL, porém, deverá exigir o apoio de Ratinho Junior para a mesma vaga. “Temos o presidente da República no Partido Liberal, e ele vai reivindicar um espaço maior. Ao que tudo indica, ele vai exigir a vaga no Senado”, afirmou o deputado Giacobo, presidente do PL no Paraná.

O deputado Guto Silva (PSD) também já se posicionou como pré-candidato, o que pode representar uma nova ameaça para a manutenção do apoio da base governista aos planos de reeleição de Ratinho Jr.

