De saída do MDB, Requião dispara: "partido bolsonarista, racista"

247 - O ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião, que anunciou no sábado (31) que deixaria o MDB, voltou a criticar a legenda neste domingo (1) pelo Twitter: "meu velho MDB de guerra acabou". lamentou.

Requião afirmou que o partido, ao qual é filiado há 40 anos, se tornou uma sigla "bolsonarista" e "racista". "Amanhã, segunda-feira, saio oficialmente do MDB. Aí vamos ver quem sai comigo e abandona esse partido bolsonarista, racista e que se tornou absolutamente fisiológico. Será a prova da janela!".

"Sempre acreditei no que dizia Gramsci: 'não existe o canalha absoluto'. O canalha absoluto é uma figura de literatura. Depois da convenção do MDB do Paraná vou rever esta crença!", continuou.

Em uma enquete lançada pelo próprio ex-governador, ele pergunta: "na sua opinião, a qual partido devo me filiar?", e elenca opções: PDT, PT, PSB ou outro.

