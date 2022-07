Decadente, Moro já fala em "governo Lula"

Ex-juiz, que usou a toga para perseguir Lula, hoje está em decadência política e vê o petista com chances reais de voltar à Presidência no primeiro turno da eleição edit

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-PR) já admite a possibilidade de vitória do ex-presidente Lula (PT) na eleição deste ano.

Ao Poder 360, Moro afirmou que fará oposição a Lula em caso de vitória do petista no pleito de outubro. O ex-juiz, que usou a toga e o sistema de justiça para perseguir o ex-presidente, o vê hoje com chances reais de vencer o pleito no primeiro turno.

Moro, por sua vez, saiu de uma pré-candidatura à Presidência da República para uma situação constrangedora, sem saber a qual cargo eletivo se candidatar pelo Paraná.

Perguntado sobre um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro (PL), Moro disse que seu candidato é Luciano Bivar (União Brasil) - que sequer pontua em algumas pesquisas eleitorais. "Eu apoio o Luciano Bivar, pré-candidato do União Brasil. Não penso em nenhuma outra hipótese".

