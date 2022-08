Defesa de Guaranho pede apreensão de celular de petista assassinado em festa de seu próprio aniversário

Apoie o 247

247 - A defesa do policial penal federal bolsonarista Jorge Guaranho solicitou à 3ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu (PR) a apreensão do aparelho de telefone celular do guarda municipal e ex-tesoureiro do PT Marcelo Arruda. Arruda foi assassinado por Guaranho durante sua própria festa de aniversário que tinha como tema decorativo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT.

De acordo com o Metrópoles, na petição em que pede a apreensão do celular, o advogado Cleverson Leandro Ortega também pediu a realização de novos exames, perícias e oitivas, além da disponibilização de novas filmagens. A defesa de Guaranho não questiona o mérito do processo em que o policial bolsonarista foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por homicídio duplamente qualificado, cometido no dia 9 de julho deste ano.

“A defesa utilizará de sua prerrogativa legal e reservará a discussão de mérito para o final da presente ação penal, oportunidade em que restará claramente comprovado que o acusado não praticou homicídio duplamente qualificado, como tenta fazer crer o Ministério Público”, diz um trecho da ação impetrada pela defesa de Guaranho na quarta-feira (24).

Ainda segundo o advogado, o MP-PR “sustenta a acusação em frames específicos das câmeras de segurança sem levar em consideração a cronologia fática do quanto ocorrido, tendo denunciado o acusado de forma absolutamente prematura como corrobora a própria cota de oferecimento da exordial em que são cobrados laudos periciais ainda pendentes de confecção”.

Guaranho está preso no Complexo Médico Penal (CMP) de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde o dia 13 de agosto, quando teve sua prisão domiciliar revogada por uma decisão do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu.

