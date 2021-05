Delegado diz que autor de ataque a creche planejava uma ação do tipo havia tempos

247 - O delegado Jerônimo Marçal Ferreira, responsável pela investigação do ataque a uma escola infantil do município catarinense de Saudades, afirmou em entrevista nesta quarta-feira (5), que o assassino, Fabiano Mai, planejava uma ação do tipo havia tempos. Ele disse que a informação foi relatada por uma testemunha. A reportagem é do portal da CBN.

De acordo com o delegado, pessoas que estavam no local do crime no momento do ataque com um facão disseram que o jovem de 18 anos parecia estar feliz com a execução do que ele considerava uma missão. Fabiano Mai matou três crianças, uma professora e uma funcionária da creche e tentou cometer suicídio. Ele foi submetido a uma cirurgia e permanece na UTI.

Segundo a reportagem, o delegado disse que quer ouvir o assassino o quanto antes para tentar entender a motivação do crime. Ele falou que a autoria do crime já está demonstrada, mas ainda falta entender a cabeça do autor do crime. O rapaz era introspectivo em excesso, não tinha celular e há relatos de que ele cometia maus tratos a animais.

