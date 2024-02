Deltan Dallagnol é massacrado nas redes após atacar Dias Toffoli

Apoie o 247

247 - O ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) foi massacrado nas redes sociais após atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, que determinou investigação sobre o trabalho da ONG estrangeira Transparência Internacional. Investigadores querem mais detalhes do conluio entre a Organização Não-Governamental e a Operação Lava Jato no Brasil.

"Cara, você não cansa? Todo mundo te conhece", postou um internauta ao rebater o ex-parlamentar, que foi procurador da Lava Jato no Paraná. "Va caçar um serviço", escreveu outra pessoa. "Esse bandido ainda está solto?", questionou um perfil.

Outra usuária: "fundação privada que ía arrecadar dinheiro pra vocês, pra VazaJato administrar?? Ora, aceite ex deputado. Ficou feio, muito feio".

