Deltan Dallagnol ignora pandemia e vai 'surfar' com amigos

247 - O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, publicou neste domingo (17) nas redes sociais foto em que aparece sem máscara ao lado de amigos na rua, em plena pandemia de coronavírus.

“Time to surf. Old school. Old is cool”, escreveu na legenda o procurador.

Os seguidores criticaram a atitude de Dallagnol. “Sempre tive a maior admiração pelo seu trabalho. Mas essa foto em plena pandeia? Lamentável”, escreveu uma seguidora.

“Foram coletar oxigênio na praia para doar para Manaus? Deve ser. Até porque para uma figura de destaque da República não seria respeitoso com as mortes por asfixia no Amazonas”, ironizou um rapaz, lembrando o colapso nos hospitais da capital amazonense.

