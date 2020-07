Depois do Rio, é a vez de Santa Catarina: Assembleia abre processo de impeachment contra governador Carlos Moisés (PSL)

247 - Depois do Rio, é Santa Catarina que pode ter um governador destituído do cargo. Carlos Moisés é alvo de pedido de impeachment. A decisão do presidente da Casa, Julio Garcia (PSD), é o primeiro passo para a discussão de eventual afastamento.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “ainda há debate interno na Assembleia sobre o rito do processo do impeachment. A princípio, pelo regimento interno, está previsto que, após a defesa do governador, será formada uma comissão de nove parlamentares para elaborar um parecer em até três meses.”

A matéria ainda informa que “depois disso, uma eventual saída temporária do cargo dependeria do voto de 2/3 dos 40 deputados, até um julgamento final por uma comissão por parlamentares e desembargadores do tribunal catarinense.”

