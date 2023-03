Deputada bolsonarista responsável por ameaçar Lula diz que se sente "intimidada" e critica Gleisi

Apoie o 247

ICL

247 - A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) criticou a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), que alertou para a importância de punir a bolsonarista. A congressista aliada de Jair Bolsonaro (PL) ameaçou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao publicar uma foto segurando uma metralhadora e tendo como desenho na camisa uma das mãos do petista faltando um dedo. "Me sinto agredida, intimidada. Perseguida por colegas, fui vítima de um cancelamento", disse Júlia na Câmara dos Deputados.

Antes do pronunciamento da bolsonarista, a presidente do PT afirmou que Júlia responderá por duas representações, uma na Procuradoria-Geral da República (PGR) e outra no Conselho de Ética da Câmara.

>>> Lula: "tenho um compromisso moral, ético, de fazer esse povo voltar a ter alegria"

A deputada do PL criticou a petista. "Gleisi violenta todos os catarinense, que vêm constantemente sendo chamados de nazistas e fascistas. Lugar de orgulho, com baixo índice de criminalidade e muitos clubes de tiro".

O número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou 474% de 2019 até 1º de julho de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). As estatísticas são referentes às atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC), e foram divulgadas no Anuário de Segurança Pública, com base em informações do Exército.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.